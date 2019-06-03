شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا السويسرية تسمح لسيمينيا بالمشاركة بالسباقات رغم الحكم ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المحكمة العليا فى سويسرا اليوم الاثنين ان العداءة كاستر سيمينيا بطلة الأولمبياد مرتين سيسمح لها بالمشاركة فى سباقها المفضل وهو 800 متر بدون تلقى أى علاج لتقليل المستويات المرتفعة من هرمون الذكورة (تستوستيرون) حتى يتم الفصل في الطعن المقدم منها أمام المحكمة.

وقضت المحكمة الرياضية الدولية بأن قواعد الاتحاد الدولي للقوى تعد ضرورية للرياضيات اللائي يعانين من اختلافات في النمو الجنسي واللائي يشاركن في السباقات ما بين 400 متر وحتى سباق الميل وذلك لضمان عدالة المنافسات.

وطعنت الجنوب افريقية سيمينيا على الحكم على أمل إلغائه.