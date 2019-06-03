شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبحث عن ظهير أيسر "خبرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب الجهاز الفنى لمصر المقاصة المتواجد حاليا بقيادة جمال عمر بعض مباريات الدورى المتبقية، بالإضافة للاعبين الذين سيرحلون عن الأهلى والزمالك، للتعاقد مع ظهير أيسر خبرة بعد رحيل محمود وحيد للأهلى.

وكان محمود وحيد قد رحل عن المقاصة إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية واستكمل الفريق الفيومى مباريات الدورى بمحمد الدسوقى فقط.

وأنهى مصر المقاصة الموسم الحالى فى المركز السادس بجدول الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 10 والخسارة فى 12 أحرز لاعبوه 34 هدفا ومنى مرماه بـ36.