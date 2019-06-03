خالد الشبكشى يحرز الميدالية الثالثة لمصر فى بطولة أفريقيا للترايثلون بموريشيوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح خالد الشبكشى، لاعب المنتخب الوطنى للترايثلون، فى إضافة الميدالية الثالثة لمصر بعد إحرازه الميدالية البرونزية فى "مرحلة الأساتذة"، ضمن نافسات بطولة أفريقيا للترايثلون للشباب والناشئين التى تقام فى موريشيوس. وكان الناشئ عبد الرحمن شريف توج بالميدالية الذهبية، كما فاز اللاعب سيف الدين إسماعيل بالميدالية الفضية فى منافسات الشباب. يشار إلى أن الترايثلون هو سباق ثلاثى أشبه بالماراثون، يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وينتهى بالجرى، ويصنف بالشتوى الذى يشمل التزلج على الجليد، والجبلى الذى لا يشمل السباحة.

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