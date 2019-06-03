شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رشدى رئيسا للجنة العدالة والقيم بالاتحاد الدولى للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة مجلس العدالة والقيم بالاتحاد الدولي للقوس والسهم، بعد حصوله على أعلى نسبة أصوات متفوقاً على ممثلى أمريكا وكوريا الجنوبية والمكسيك. المعروف أن الاتحاد المصرى للقوس والسهم شارك فى فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى من خلال وفد برئاسة الدكتور المهندس علاء جبر رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. Advertisements من جانبه ، قال رشدى إن المنصب يعد انجازا جديدا لمصر ولعبة القوس والسهم خاصة فى ظل المنافسة القوية التى شهدتها الانتخابات بالاتحاد الدولى.

أحمد رشدي اتحاد القوس والسهم



احمد رشدي

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