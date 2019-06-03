الترجي يتوج بطلًا للدوري التونسي

توج نادي الترجي التونسي، بطلًا للدوري التونسي، للمرة الثالثة على التوالي، والـ29 في تاريخه، بعد فوزه على شبيبة القيروان برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز.

سجل أهداف الترجي كل من، آدم

الرجايبي، وهيثم الجويني من ركلة جزاء، وسعد بقير "هدفين".

وارتفع رصيد الترجي إلى 56 نقطة في صدارة البطولة، خلفه نادي الصفاقسي الوصيف برصيد 49 نقطة بينما تجمد

رصيد شبيبة القيروان عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

الجدير بالذكر أن الترجي فاز منذ أيام، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة 2-1، وبعد رفض الفريق المغربي أستكمال المباراة، أعتراضًا على عدم احتساب هدف، ووجود عُطل في تقنية الفيديو "فار".