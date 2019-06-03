سيد عبد الحفيظ: نريد استمرار رمضان صبحي معنا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن النادي يرغب باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوف المارد الأحمر. وأضاف عبد الحفيظ: "مهتمون باستمرار رمضان صبحي وسنقدم عرضًا لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي بالشراء أو الإعارة". رمضان صبحي وسنقدم عرضًا لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي بالشراء أو الإعارة". وتابع:" لكننا حاليًا لم نحسم الأمر بعد ". وكان رمضان صبحي انضم في الانتقالات الشتوية الماضية إلى النادي الأهلي قادمًا من نادي هيدرسفيلد تاون على سبيل الإعارة، لمدة ستة أشهر مقابل 850 ألف جنيه إسترليني.

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