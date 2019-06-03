ساري يقترب من القيادة الفنية لليوفنتوس

أقترب ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي من تولي القيادة الفنية لفريق يوفنتوس، خلفًا لـماسيمليانو أليجري.
وأفادت التقارير أن ساري اقترب رحيله عن تشيلسي، بعدما فشلت المفاوضات بين النادي وموكله يوم الجمعة الماضي، حول التخطيط الموسم المقبل، والاستعدادات.
ومن المتوقع أن يتم فسخ عقد ساري مع تشيلسي ، مما يمهد الطريق لليوفنتوسللتعاقد معه.
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا أن ساري سيكون مدرب يوفنتوس القادم، وأنه لا توجد أي عقبات رئيسية في طريق ساري نحو تورينو، ومن المتوقع حدوث ذلك الأمر سريعًا.
من ناحية أخرى، من المحتمل أن يكون أسطورة البلوز، فرانك لامبارد مدرب
وأضافت شبكة سكاي أن يوفنتوس يسعى لضم كيران تريبيي الظهير الأيمن لتوتنهام معغ أقتراب مجيئ ساري، حيث من المحتمل أن يبيع النادي البرتغالي جواو كانسيلو، وأيضًا الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.
وفي سياق متصل، أكد تريبيي رغبته بالبقاء بإنجلترا، وعدم اللعب خارجها، وأضاف: "أنا أريد البقاء في إنجلترا، لكني ماذا أستطيع القول، سنرى ماذا سيحدث في المستقبل، و ما يريده النادي!".
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