الأهلي ينهي الاتفاق مع أشرف توفيق لتدريب «رجال السلة»

قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن النادي أنهى الاتفاق مع أشرف توفيق لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي خلال الموسمالجديد.
وأوضح «عبدالقادر» أن الساعات الماضية شهدت الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بعد موافقة «توفيق» وترحيبه بشدة بالعودة لتدريب الفريق مبديا
وأشار إلى أن التعاقد مع أشرف توفيق، جاء في ظل ما يتمتع به من قدرات كبيرة، وفي إطار السعي نحو المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الجديد.
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