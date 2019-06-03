اخبار الرياضه

الأهلي ينهي الاتفاق مع أشرف توفيق لتدريب «رجال السلة»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن النادي أنهى الاتفاق مع أشرف توفيق لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي خلال الموسم

الجديد.

وأوضح «عبدالقادر» أن الساعات الماضية شهدت الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بعد موافقة «توفيق» وترحيبه بشدة بالعودة لتدريب الفريق مبديا

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
سعادته بالعودة إلى بيته من جديد.

وأشار إلى أن التعاقد مع أشرف توفيق، جاء في ظل ما يتمتع به من قدرات كبيرة، وفي إطار السعي نحو المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ينهي الاتفاق مع أشرف توفيق لتدريب «رجال السلة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا