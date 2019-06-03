البدراوي: فخور بالعودة إلى القلعة الحمراء

قال باهر البدراوي المنضم حديثا للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إنه يشعر بالفخر الشديد لعودته من جديد لارتداء قميص الفريق، معبرا عن سعادته بالعودة إلى بيته الذي قضى بين جدرانه 7 سنوات في وقت سابق.
وأوضح اللاعب إنه لم يتأخر في الموافقة علىاللعب للفريق فور بداية المفاوضات، مؤكدا أن أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي الذي يعتبر شرفا كبيرا لأي لاعب.
وكشف البدراوي عن تلقيه عددا كبيرا من العروض خلال الفترة الماضية، إلا إنه لم يتردد في
وأشار إلى أن الموسم المقبل سيكون صعبا، وبه العديد من التحديات، مؤكدا ثقة في قدرات اللاعبين، خاصة أن الصفقات الجديدة تمتاز بعنصر الخبرة، وهو ما يؤكد على وجود ثقة في الفوز بالبطولات المختلفة التي سينافس عليها الفريق في الموسم الجديد.
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