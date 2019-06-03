وزير الرياضة يهنئ ترايثلون مصر بعد حصد ذهبية وفضية بطولة أفريقيا بموريشيوس

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الناشيء عبد الرحمن شريف بعد تتويجه بطلا لأفريقيا وحصوله على المركز الأول وذهبية بطولة أفريقيا للترايثلون والتى أقيمت بموريشيوس.
كما هنأ وزير الرياضة اللاعب سيف الدين إسماعيل بفوزه بالمركز الثانى وفضية البطولة فى المرحلة العمرية للشباب.
وأشاد "صبحي" بالجهد الذى بذل من قبل الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر و بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد بمثابة دافع قوي لتحقيق المزيد من الميداليات فى لعبة الترايثلون حيث إنها من أهم اللعبات التى تعتمد
وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن ثقته في أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب في حصد العديد من الألقاب والبطولات، مشيرا إلى أن هذه البطولة سوف تكون دافعا لأبطال مصر في تحقيق الهدف الأسمى وهو الوصول لطوكيو ٢٠٢٠، وتحقيق إنجازات أوليمبية تضاف لسجل الرياضة المصرية.
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