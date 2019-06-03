الأهلي لم يتعلم الدرس بالعودة لمفاوضة لاعبي مصر المقاصة

رحب النادي الأهلي بترك بعض لاعبيه الفائضين عن حاجته لنادي مصر المقاصة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، نظير الحصول على ثنائي المقاصة “محمود حمادة وإسلام جابر” مع إمكانية تسديد مبلغ مالي للمقاصة لاتمام الصفقة.

ويبدو أن لجنة الكرة في الأهلي مُصرة على التسوق من مصر المقاصة رغم فشل جميع اللاعبين الذين انضموا منه لصفوف الأهلي خلال السنوات الماضية، وآخرهم الظهير الأيسر “محمود وحيد”.

وحيد /24 عامًا/ ظهر مرة واحدة بقميص الأهلي في الدوري منذ انضمامه في الميركاتو الشتوي الماضي، كانت أمام مصر المقاصة، وانتهت بفوز صعب للأهلي 1/2 ضمن الجولة الـ 28 من الدوري المحلي، علمًا بأنه شارك في 15 مباراة بالنصف الأول من الموسم الحالي مع المقاصة.

وترددت أنباء عن نية الأهلي في التخلص من اللاعبين الذين تراجع مردودهم البدني والفني بسبب كثرة جلوسهم على دكة البدلاء وفي مقدمة هؤلاء “إسلام محارب”.

ويأتي من بعد إسلام محارب، الجناح القادم من وادي دجلة في صيف 2017 “محمد شريف” والذي قدم أداءً متميزًا في بداياته مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، إلا أن إقالة الأخير من تدريب الأهلي وتعيين الأوروجوياني مارتن لاسارتي دمرت فرصة مشاركته ولو كبديل.

تألق في الإعارات

لم يلعب محمود حمادة أو إسلام جابر مع مصر المقاصة هذا الموسم، حيث انتقلا إلى الداخلية والإنتاج الحربي على سبيل الإعارة.

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محمود حمادة الذي يمتد عقده مع مصر المقاصة حتى 30 يونيه 2021، تألق في مركز صانع الألعاب مع الإنتاج الحربي خلال 28 مباراة لعبها هذا الموسم.

صاحب الـ 25 عامًا، صنع ثلاثة أهداف أمام حرس الحدود والمقاصة وإنبي، وسجل هدفًا في شباك حرس الحدود بالجولة الـ 18، لكن مستواه الفني أكثر ما لفت أنظار الأهلي إليه.

واعترف مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي “خالد مهدي” في وقت سابق من العام الماضي بحقيقة اهتمام إدارة الأهلي بضم محمود حمادة خلال الميركاتو الشتوي، لكن إدارة الأهلي لم ترسل أي عرض رسمي له أو للحارس عامر عامر، مشيرًا إلى أن ما نُشر في الصحف وقتها كان مُجرد اجتهادات.

أما إسلام جابر، صاحب 23 عامًا، والملقب بمحمد صلاح الجديد، فشارك في مركز الجناح الأيمن خلال 25 مباراة مع الداخلية هذا الموسم، استطاع خلالهم أن يسجل ثلاثة أهداف من بينهم هدف أمام بيراميدز، كما صنع ثلاثة أهداف أمام الاتحاد السكندري ووادي دجلة.

ويُجيد إسلام جابر في مركز لاعب الدائرة وفي مركز الجناح الأيسر، بجانب تميزه في مركز الجناح الأيمن المهاجم، ولهذا شبهته بعض المواقع المحلية بمحمد صلاح.

وكان جابر قد أختير للعب مع منتخب مصر أمام نيجيريا في لقاء ودي يوم 26 مارس الماضي، شهد مشاركته لمدة 90 دقيقة.

وهبط جابر مع الداخلية إلى دوري الدرجة الثانية بعد احتلاله للمركز الـ 17 برصيد 27 نقطة بعد أن خسر الثلاث مباريات الماضية في الدوري الممتاز أمام الزمالك والإسماعيلي والمصري، وتعرض جابر للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقائق الأخيرة من مباراة الإسماعيلي.