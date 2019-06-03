رياضة | صراع ناري بين وكلوب وجوارديولا على نجم فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ناري بين وكلوب وجوارديولا على نجم فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر التنافس بين المدير الفنى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، خارج المستطيل الأخضر.

وكشفت شبكة "سكاى سبورتس" أن الثنائي يريدان التوقيع مع اللاعب الفرنسي ونجم ليون "نبيل فقير" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن فقير الذى حصل مع الديوك على لقب كأس العالم 2018 ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في صيف 2020 أى يمكنه التوقيع مجاني في يناير القادم.