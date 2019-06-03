رياضة | جورجينيو: ساري سيعامل مثل الخائن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورجينيو: ساري سيعامل مثل الخائن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، لاعب نادي تشيلسي ، عن شعوره في حال رحيل ساري عن تدريب البلوز في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه سيعامل معاملة الخائن في حال انتقاله لقيادة يوفنتوس.

وتحدث جورجينيو في معسكر المنتخب الإيطالي تحضيرا لتصفيات أمم أوروبا رابطا بين مانشيني وساري: كلا المدربين يرغبان دائما في فرض أسلوب لعب هجومي، الكرة تستمر دائما على أرضية الملعب وتحويل شخصية فريقهم إلى فعل هجومي وليس رد فعل.

وعند سؤاله عن شائعات انتقال ساري لتدريب يوفنتوس، جاء رده: سأكون حزين بكل تأكيد في حال رحيل ساري، لقد قام بعمل رائع معنا في تشيلسي على مدار الموسم المنقضي، ولكنه تعرض لبعض المضايقات خلال موسمه الأول مع البلوز.

وواصل حديثه عن ساري: في حال صدقت الأخبار التي ربطت ساري بالانتقال إلى يوفنتوس، سيدخل ساري ضمن دائرة الخائنين بالنسبة لجماهير نابولي، علينا ان ننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام القادمة.

وأكدت العديد من الأخبار اقتراب ساري من قيادة نادي يوفنتوس خلفا للإيطالي ماسمليانو أليجري بداية من الموسم المقبل.