رياضة | فحوصات طبية مجانية لمشجعين الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحوصات طبية مجانية لمشجعين الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من وزارتي الرياضة والصحة، بزيارة ملعب القاهرة الدولي اليوم الإثنين، استعدادًا لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية.

وتأتي الزيارة من أجل التنسيق بين الوزارات المعنية لإنجاح البطولة، حيث تقرر تواجد فريق طبي للطوارئ بالمدرجات، وتنسيق بين الوزارتين للخروج بأفضل صورة للبطولة.

وأكد وفد وزارة الصحة تقديم فحوصات طبية مجانية للمشجعين؛ الحاضرين لمباريات بلادهم وإلقاء العلاج بصورة فورية ومجانية بالمدرجات.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.