رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم برشلونة المنبوذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم برشلونة المنبوذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني والذى لم يقدم الكثير منذ إنتقاله من فريق ليفربول.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن إدارة باريس تفكر في التعاقد مع لاعب بصيغة الإعارة مع خيار الشراء، مثلما تم التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي قادماً من موناكو بصيغة الإعارة مع خيار الشراء.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن النادي الفرنسي يفكر في في بيع المهاجم الأوروجياني إديسون كافاني والظهير توماس مونييه من أجل شراء كوتيتيو، ومن أجل التغلب على قيود اللعب المالي النظيف