رياضة | ميسي يرفض جريزمان من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يرفض جريزمان من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان لصفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أشارت إليه تقارير إعلامية فرنسية.

ووفقا لما ذكره "راديو مونت كارلو" الفرنسي فإن ميسي لا يرحب بانتقال جريزمان إلى صفوف برشلونة.

وأضافت الإذاعة بأن كل جهود كابتن الفريق الكاتالوني تصب نحو إعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد نهاية المنقضي بعد ٥ مواسم قضاها داخل النادي حيث أبدت أنية برشلونة ومانشستر يونايتد رغبتها في التعاقد معه.