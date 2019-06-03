رياضة | بايرن ميونيخ يستقر على شراء نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يستقر على شراء نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الاستغناء عن خدمات الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب الفريق البافاري في الصيف الجاري.

بايرن يمتلك حق شراء رودريجيز من ريال مدريد مقابل 42 مليون يورو، بعد نهاية فترة إعارته مع النادي البافاري.

وقالت صحيفة كيكر الألمانية إن إدارة بايرن ميونيخ استقر على عدم تفعيل بند خيار شراء خاميس، وسوف يغادر اللاعب العملاق البافاري وربما يتجه إلى نابولي.

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وكان أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ قد أكد أن الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق هو من سيحسم مصير رودريجيز.

بينما شدد كارل هاينز رومنيجيه أن بايرن لن يتعاقد مع اللاعب الكولومبي بشكل نهائي، ومن ثم يقوم ببيعه إلى ناد أخر.

خاميس كان قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ قادمًا من ريال مدريد لمدة موسمين على سبيل الإعارة في صيف عام 2017.

النجم الكولومبي كان له دورًا هامًا في الموسم الأول مع بايرن ميونيخ تحت قيادة يوب هاينكس، ولكنه لم يلعب كثيرًا في الموسم الثاني بسبب إصاباته المتكررة.