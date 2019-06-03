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رياضة | يوفنتوس ينقد على صفقة ريال مدريد

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يستعد نادي يوفنتوس بطل لتقديم عرض رسمي إلى نابولي من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن يوفنتوس يرغب في دعم صفوف فريقه للموسم المقبل في ظل رغبته للمنافسة على البطولات وفي مقدمتها .

وأضافت الصحيفة بأن يوفنتوس على استعداد تام للتقدم بعرض رسمي لضم المدافع السنغالي المطلوب من أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

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