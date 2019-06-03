رياضة | أسوشيتد برس: قطر تستضيف كأس العالم للأندية 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوشيتد برس: قطر تستضيف كأس العالم للأندية 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى منح دولة قطر، حق استضافة النسختين المقبلتين من بطولة كأس العالم للأندية، في إطار استعداد الدولة الخليجية لاستضافة نهائيات كأس العالم للمنتخبات، شتاء عام 2022.

وكشفت وكالة ""أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الفيفا سوف يُسند إلى قطر، مسألة استضافة كأس العالم للأندية، في نسختها المقبلتين، وهنا يدور الحديث حول بطولتي 2019 و2020.

وأضافت الوكالة الأمريكية، أن القرار النهائي سوف يُعلن مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس الفيفا، الذي سيناقش جوانب عدة، من بينها تحديد إقامة كأس العالم للأندية من عدمها في العامين المقبلين، واختيار البلد المضيف حال الموافقة على استمرارها.

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والجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للأندية من ضمن كانن الخيارات المعروضة على قطر لاستضافتها قبل نهائيات كأس العالم، وذلك بعد إلغاء "كأس القارات"، التي جرت العادة على إقامتها في البلد المضيف للمونديال، قبل عام من انطلاق النهائيات العالمية، وذلك قبل التحول إلى 24 نادياً بداية من عام 2021، لتقام مرة كل أربعة أعوام.

وستضم البطولة العالمية في نسختها المقبلة أندية ليفربول الإنجليزي (بطل أوروبا)، والترجي التونسي (بطل أفريقيا)، ومونتيري المكسيكي (بطل الكونكاكاف)، فضلاً عن أبطال قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، إلى جانب بطل دوري البلد المنظم (السد القطري).

ويحمل ريال مدريد الإسباني لقب النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، أعوام 2016 و2017 و2018، قبل أن يتنازل عن الكأس "ذات الأذنين"، التي حصدها في نهاية المطاق رفاق النجم المصري محمد صلاح.