شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مكالمة جوارديولا و كلوب والان مع التفاصيل
قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه تلقى مكالمة هافتية من المدير الفني لمانشستر ستي بيب جوارديولا، عقب تويج فريقه بلقب دوري الأبطال.
وأوضح أن مكالمة جوارديولا كانت مفاجئة، وأنها كانت لتهنئته بالفوز بدوري الأبطال، كفريق انجليزي، وكذلك منافسته الشرسة على الدوريوالتي انتهت بتتويج مانشستر ستي بفارق نقطة وحيدة، وتعاهدا على المقاتلة الموسم القادم لتحقيق كل منهما لبطولة الدوري، جاء ذلك وفقاُ لموقع " في الجول".
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