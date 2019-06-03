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جوارديولا يوضح حقيقة عودته لتدريب برشلونة

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ترددت أنباء حول عودة بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مجدداً لبرشلونة، بعدما نجح في تحقيقق العديد من الانجازات على مدار فترة تدريبه لبرشلونة، حيث استطاع خلال الفترة من 2008 حت 2012 تحقيق لقب ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرتين.

 

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وأكد جوارديولا، فى تصريحات صحفية، أن ما يتردد غير صحيح، ولن يعود لتدريب برشولنة، مرة آخرةى، وعلى الإدارة التعاقد مع مدير فني من الأجيال الجديدة.

فيما كشفت تقارير ايطالية، محاولة ادارة اليوفينتس اقناعه على تدريب الفريق الموسم القادم، على الرغم ان عقده مع مانشستر ستي ينتهي عام 2021.

 

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