شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يرصد 85 مليون يورو لخطف هذا اللاعب من أنياب برشلونة ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

يسعى يوفنتوس الإيطالي في الحصول على توقيع ماتياس دي ليخت ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل صراع كبير مع فريقي وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لضم اللاعب.

وقالت تقارير صحفية ايطالية ان اليوفي رصد 85 مليون يورو للحصول على توقيع اللاعب، في احد محاولتهم للمنافسة على لقب دوري الأبطال الموسم القادم.

يذكر أن دي ليخت يبلغ من العمر 19 عاما، وهو أحد المواهب الهولندية التي برزت مؤخرًا في كرة القدم العالمية والأوروبية تحديدًا، وقدم مستويات رائعة مع فريقه أياكس أمستردام وساهم في وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي والذي توج به ليفربول الإنجليزي.