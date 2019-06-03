شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرار صلاح مطالبة ريال مدريد بضمه مقابل 230 مليون يورو والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، رفض عرضاَ من نادي ريال مدريد الأسباني، للانتقال لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، بـ203 مليون يورو. وأكدت الصحيفة أن الفرعون المصري رفض العرض وفضل البقاء في ليفربول.

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