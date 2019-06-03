شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي تطلب هذا من المبلغ من ريال مدريد للاستغناء عن هازرد والان مع التفاصيل

أعلنت صحيفة “أس” الإسبانية، عن انتهاء صفقة انتقال النجم البلجيكي المتألق إدين هازارد لاعب وهداف نادي تشيلسي الإنجليزي، لريال مدريد الأسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية خلال الأسبوع الحالي. وأكدت الصحيفة عبر موقها الرسمي، أن إدراة تشيلسي تطلب 120 مليون دولار لانتقال هازرد من هازارد الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، ولكن ريال مدريد سيعمل على تخفيض هذا المبلغ لأن الرئيس فلورنتينو بيريز لا ينوى دفع أكثر من 100 مليون. وأعلن هازارد رحيله عن تشيلسي عقب التتويج بلقب اليوروبا ليج دون الكشف عن وجهته القادمة، لكن جميع المصادر تؤكد أنه سيتوجه إلى ملعب سانتياجو برنابيو للانتقال إلى ريال مدريد.

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