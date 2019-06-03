شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: تقوية البث الأرضي لمتابعة أمم أفريقيا بجودة عالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، تقوية شارة البث الأرضي ليغطي كل محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على حق المواطن المصري في مشاهدة الأحداث والبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر.

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وأصدرت الهيئة بيانًا، اليوم الإثنين، أشارت فيه إلى قيام قطاع الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى، بتحديث مراكز البث والإرسال لتقوية البث الأرضي، استعدادا لنقل كل فعاليات ومباريات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وأكدت الوطنية للإعلام أنها تمتلك حق البث الأرضي لكل الأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الأنشطة الرياضية التي تقام على أرض مصر بمقتضى القانون وأن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقًا للقانون.

واختتمت الهيئة بيانها بتمنيها لجماهير الكرة المصرية مشاهدة ممتعة وللمنتخب المصري التوفيق والفوز بالبطولة.