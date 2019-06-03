الترجي بطلًا للدوري التونسي للمرة الثالثة تواليًا

توج الترجي الرياضي، بطلًا للدوري التونسي، للمرة الثالثة تواليًا والـ 29 في تاريخه، بعد انتصاره على شبيبة القيروان برباعية دون رد، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة.
رباعية الترجي، حملت توقيع آدم الرجايبي، وهيثم الجويني من ركلة جزاء، وسعد بقير "هدفين".
وارتفع رصيد الترجي إلى 56 نقطة في صدارة البطولة، بينما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.
افتتح الترجي، النتيجة في الدقيقة 35، عن طريق آدم الرجايبي، قبل أن يضيف هيثم الجويني، الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.
وسجل سعد بقير، الهدف الثالث للترجي في الدقيقة 73، قبل أن يوقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 86 من ركلة حرة نفذها بنجاح.
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