علي مبخوت الخطة "B" في اتحاد جدة

يواصل مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي تحركاته من أجل حسم ملف اللاعب البديل لمهاجمه فهد المولد في الموسم المقبل.

وكانت لجنة المنشطات قد قررت إيقاف المهاجم الدولي السعودي فهد المولد نجم اتحاد جدة لمدة عام بسبب تناول منشطات محظورة، بعد سقوطه في فحص العينة عقب مباراة النصر.

تقارير سعودية كشفت عن استقرار إدارة الاتحاد على وضع خطة بديلة، تحسباً لفشل صفقة هارون كمارا مهاجم فريق القادسية.

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ويضع العميد، المهاجم الدولي الإماراتي علي مبخوت نجم نادي الجزيرة كخيار ثان له حال فشلت صفقة هارون كمارا.

وفي حالة رفض القادسية التفريط في اللاعب، سيقدم النادي عرضاً مغرياً للجزيرة الإماراتي من أجل ضم مبخوت في الموسم الجديد.

ويعد علي مبخوت واحداً من أبرز الهدافين في تاريخ الكرة الإماراتي، حيث أن انضمامه سيكون خير إضافة وتعويض للاتحاديين في غياب فهد المولد.