لوف يحدد قائمة ألمانيا من المستشفى

يختار يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا بنفسه قائمة الفريق للمباراتين المقبلتين من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، رغم وجوده حاليًا في المستشفى.

وقال ماركوس سورج مساعد لوف اليوم الإثنين خلال المعسكر التدريبي للفريق في فينلو: "المدرب له الكلمة الأخيرة، وبالتأكيد هذا الأمر ينطبق على المباريات المقبلة".

ومن المقرر أن يتولى سورج قيادة المنتخب الألماني في مباراتيه أمام بيلاروسيا وإستونيا يومي 8 و11 من يونيو/ حزيران المقبل في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وأوضح اتحاد الكرة الألماني، أن لوف يتلقى العلاج بعد حادث رياضي أدى للضغط على الشريان.

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وأكد سورج أن تواصل عبر الهاتف مع لوف وأنه يشعر بالثقة في قيادة المنتخب الألماني خلال المباراتين المقبلتين، مردفًا: "أعرف كل الإجراءات، وكل الأشخاص، أشعر بالأمان".

وبات الحارس مانويل نوير جاهزًا لقيادة الماكينات أمام بيلاروسيا، بحسب ما أكده مدرب حراس المرمى أندريس كوبكه.

وغاب نوير لفترة طويلة بسبب الإصابة في ربلة الساق (السمانة) قبل أن يعود لفريقه بايرن ميونخ خلال نهائي كأس ألمانيا أمام لايبزج.