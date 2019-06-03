انتهاء رحلة خاميس رودريجيز مع بايرن ميونخ

قرر نادي بايرن ميونخ عدم تفعيل خيار الشراء المنصوص عليه في عقد الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب الفريق البافاري.
ولعب رودريجيز لموسمين على سبيل الإعارة من ريال مدريد وكان العقد ينص على إمكانية شرائه مقابل 42 مليون يورو وينتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري.
وذكرت صحيفة "كيكر" أن مسؤولي النادي البافاري اتفقوا على عدم تنفيذ حق الشراء، ليترك اللاعب الفريق متجها على الأرجح إلى نابولي.
وكان رئيس النادي أولي هونيس قد أشار إلى أن الكلمة الأخيرة في تنفيذ حق الشراء من عدمه ترجع للمدرب نيكو كوفاتش.
واستبعد المدير التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيجه أن يتم تفعيل عدم خيار الشراء لكي يبيعه النادي بعد ذلك لنادٍ آخر مؤكدا أن البايرن "لا يتاجر في الأشخاص".
وكان لرودريجيز في موسمه الأول تحت قيادة المدرب يوب هينكس دورا محوريا مع البايرن، ولكنه لعب بشكل متقطع في الموسم الثاني بسبب مطاردة الإصابات له أحيانا ولعدم وجود مكان له أحيانا في خطط المدرب نيكو كوفاتش.
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