برشلونة يضع طعمًا لسان جيرمان لاستعادة نيمار

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، إن نادي برشلونة يتطلع لتعزيز الخط الهجومي للفريق، من خلال استعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يستعد لإجراء محادثات بشأن عودة نيمار إلى الكامب نو، وسط تكهنات باقتراب رحيل البرازيلي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسي.
وأضافت أن النادي الكتالوني يخطط لإجراء إصلاح شامل بعد فشله في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، مضيفة أن البارسا قد يغري سان جيرمان بـ 3 لاعبين مقابل التعاقد مع نيمار.
وأوضحت أن فيليب كوتينيو، إيفان راكيتيتش، وعثمان ديمبلي، هم النجوم الثلاثة، الذين سيستخدمهم برشلونة كطُعم من أجل استعادة الجناح البرازيلي.
وتشير تقارير صحفية إلى اقتراب كوتينيو من الرحيل عن برشلونة بعد موسم صعب، تلقى فيه العديد من الانتقادات، وصافرات الاستهجان من قبل الجماهير، أما راكيتيتش، فمن المتوقع رحيله في الصيف خاصة بعد وصول الهولندي فرينكي دي يونج، من أياكس أمستردام.
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