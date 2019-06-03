الصربي سيموفيتش حكمًا لمباراة الزمالك وحرس الحدود

عين الاتحاد المصري لكرة القدم، الصربي نوفاك سيموفيتش، حكمًا لمباراة الزمالك وحرس الحدود، المؤجلة من الجولة 30 من الدوري الممتاز، المحدد موعدها مساء اليوم الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية.

وأدار سيموفيتش من قبل لقاء الزمالك ضد الإسماعيلي الذي فاز به الفريق الأبيض 2-0، كما أدار لقاء سموحة ضد بيراميدز الذي فاز به الأخير 4-0.

كما أسندت إدارة مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي في الجولة الأخيرة من المسابقة للحكم المجري بالاش بيرك، وذلك بعد أن طلب دجلة إقامة مباراته بحكام أجانب.

وتم تكليف محمد الصباحي بإدارة مباراة المقاولون وبتروجيت، وتكليف محمود عاشور بإدارة مباراة الاتحاد وسموحة.