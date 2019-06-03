رسمياً.. "ويفا" يعلن تطبيق تقنية الـ"VAR" في نهائيات دوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" في المباريات النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية والتي تُقام في البرتغال.

وقال الموقع الرسمي لـ"ويفا" أنه سيتم استخدام تقنية الفيديو لأول مرة في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد نجاحها في البطولات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طبق تقنية الفيديو في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وأرسنال.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن اختبارات الحكام في استخدام تقنية الفيديو قد نجحت بشكلٍ رائع، مما سيجعلها تُطبق في دوري الأمم الأوروبية.

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وتنطلق المباريات النهائية لدوري الأمم الأوروبي في الـ5 من الشهر الجاري في البرتغال.

ويلعب منتخب البرتغال مع نظيره المنتخب السويسري في نصف النهائي الأول في يوم الأربعاء، بينما يلتقي منتخب إنجلترا بنظيره هولندا الخميس في نصف النهائي الثاني.

ويلتقي الفائزان في التاسع من يونيو على لقب البطولة، وهو اليوم ذاته الذي يشهد مواجهة الخاسرين لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.