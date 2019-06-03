توج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول، بجائزة لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا. ونجح فان دايك في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في المباراة النهائية أمام توتنهام هوتسبر والتي انتهت بنتيجة (2-0). وحقق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد التفوق على السبيرز في المباراة النهائية. ولعب فان دايك هذا الموسم 12 مباراة بالبطولة الأوروبية، واستطاع أن يسجل هدفين وصناعة مثلهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. فان دايك لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.