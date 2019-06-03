شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات منتخب الطائرة فى التصفيات الأفريقية فى كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة منتخب الكرة الطائرة إلى القاهرة فجر الخميس، من كينا بحسب تأكيدات أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس إتحاد الكرة الطائرة و رئيس بعثة المنتخب فى التصفيات الأفريقية المقامة فى كينيا . Advertisements ويبدأ المنتخب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بمواجهة رواندا اليوم قبل أن يلتقى أوغندا غدا و يختتم القاءات أمام كينيا الأربعاء . قائمة اللاعبين تضم كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.

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