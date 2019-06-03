شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحسم ملف المدرب الأجنبى بعد نهاية دور المجموعات فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي مجلس إدارة النادى الاسماعيلى تأجيل حسم ملف المدير الفنى الأجنبى للدراويش حتى نهاية الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق 21 يونيو المقبل بالقاهرة.

وبحسب مصدر فإن الإسماعيلى ينتظر تواجد المدربين الأجانب فى القاهرة مع منتخباتهم للمشاركة فى البطولة للدخول فى مفاوضات جادة مع أحدهم، حال خروجه من الدور الأول للبطولة حتى يستطيع بداية فترة الإعداد مع الدراويش.

وقررت إدارة الإسماعيلى تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.

وكان الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى بقيادة محمود جابر وصبرى المنياوى قد منح لاعبى الفريق راحة 15 يوماً فى ظل عدم تحديد موعد مباراتهم مع الزمالك الأخيرة فى الدورى حتى الآن.

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وتولى محمود جابر قيادة الاسماعيلى خلال 6 مباريات خسر مباراتين امام حرس الحدود بنتيجة (١-٠) بالدورى العام واخرى امام الاتحاد السكندرى بنتيجة (٣-١).

وتعادل فى ثلاثة مباريات امام الانتاج الحربى والاهلى والجونة .

وفاز فى مباراة امام الداخلية بهدفين نظيفين ، وحرص الجهاز الفنى على الاعتماد بالدفع بمجموعة من الناشئين من مواليد ٩٧ و٩٩