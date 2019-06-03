شكرا لقرائتكم مطبخ الكابتن.. نور ياسين نجمة يد الأهلى تقدم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حياة نجمات الرياضة لا تختلف عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن فى أعمال المنزل، وتحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص "الخليج 365" على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نور ياسين نجمة كرة اليد بالنادى الأهلى السابقة تقدم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة فى الوصفة التالية: المقادير : لحم مفروم بصل Advertisements زبدة ورقة رقاق طريقة التحضير : نعصج اللحمة على النار مع ملح و فلفل و توابل و جوزة الطيب مع البصل ، ثم نحضر صينيية بها شوربة لوضع الرقاق فيها قبل وضعه فى الصينية المدهونة زبدة وبقسماط نكرر العملية مع كل ورقة قبل أن نضع اللحم المفروم المعصج و باقى رقائق الرقاق مع وضعه فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى ينضج .

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