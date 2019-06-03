شكرا لقرائتكم بدون إجازات..منافذ تذكرتي مفتوحة أمام الجماهير خلال أيام عيد الفطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال يوسف سري مسئول منفذ تذكرتي في مركز شباب الجزيرة أن المنفذ يعمل يوميا في استقبال الجماهير من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً خلال عيد الفطر المبارك وحتى نهاية كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تواصل منافذ تذكرتي فتح أبوابها أمام الجماهير خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك بدون أجازات، لخدمة كافة الجماهير.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم "الخليج 365" قائمة كاملة بها:

Advertisements

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس).

الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355 و الموقع الرسمى www.tazkarti.com.