شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. رقم مميز للفرنسى رينارد فى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمتلك الفرنسي هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب رقما قياسيا، حيث حصل على اللقب الأفريقي مرتين مع منتخبين مختلفين وهما "زامبيا وكوت ديفوار". ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى مصر، ابتداء من 21 يونيو الحالى حتى 19 يوليو المقبل.

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