شكرا لقرائتكم شوقى غريب يواسى أكرم توفيق بعد وفاة والده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي على إجراء اتصال هاتفي باكرم توفيق لاعب الاهلي المعار للجونة ونجم المنتخب الاوليمبي في وفاة والده.

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توفى ظهر اليوم والد أكرم توفيق، لاعب الأهلى ، ونعى مسئولو الجونة والد اللاعب داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة ، كما أن الفقيد هو والد كل من عبد العزيز توفيق وأحمد توفيق لاعبى المنتخب السابقين.

وأصدر نادى الجونة بيانا نعى فيه والد اللاعب جاء فيه، "نعى نادى الجونة رحيل والد أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول، والذى وافته المنية اليوم وقال الجونة، "ينعى نادى الجونة والد لاعبنا أكرم توفيق.. ندعو له بالمغفرة والرحمة وللاسرة بالصبر والسلوان".