شكرا لقرائتكم بروفة "سكندرية" قبل افتتاح أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، قرارا بإقامة مباراة ودية على ستاد الإسكندرية لتكون بروفة قبل إقامة لقاءات البطولة. وستقام المباراة يوم 8 يونيو الجاري، والأقرب أن تكون بين سبورتنج ومنتخب الإسكندرية، وستكون بروفة لكل التفاصيل الخاصة بها. وستقوم القيادات الأمنية بعمل بروفة أيضًا في كيفية دخول الفريقين والجماهير وكل الترتيبات المتعلقة بمباريات البطولة.

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