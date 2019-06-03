شكرا لقرائتكم تعرف على اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتلى محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك المركز الأول بقائمة صانعي الأهداف في الموسم الجاري للدوري العام برصيد 10 أهداف.

فيما يأتى خلفه فى المركز الثاني عبد الله السعيد لاعب بيراميدز و لويس هنستروزا لاعب المقاولون العرب برصيد 8 أهداف لكل منهما.

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أما في المركز الثالث فيتقاسم علي معلول ظهير أيسر الأهلي هذا المركز مع كلا من أحمد شديد قناوي لاعب الانتاج الحربي و جوزيف نجويم لاعب الجونة برصيد 7 أهداف لكل منهم .

وبالنسبة للمركز الرابع فمازال محمود وحيد لاعب المقاصة السابق والأهلي الحالي يهيمن على هذا المركز رغم جلوسه على دكة بدلاء الأهلي منذ يناير الماضي، بالمشاركة مع السيد سالم من الاتحاد السكندري، محمد بسيوني لاعب إنبي، محمد مجدي لاعب بيراميدز، رزاق سسيه بينسون شيلونجو لاعب الاسماعيلي وجيرالدو لاعب الأهلي برصيد 6 أهداف لكل لاعب منهم .