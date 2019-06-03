شكرا لقرائتكم الديربي السكندري .. الاتحاد يلتقى سموحة فى الجولة الأخيرة من الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب أبناء الإسكندرية الديربى السكندرى فى العاشرة من مساء اليوم بين فريق الاتحاد السكندرى و نظيره سموحة فى الجولة الرابعة و الثلاثون من مسابقة الدورى العام.

وجمعت اخر مباراة الفريقين فى يوم 7 ديسمبر الماضى ، بالجولة السابعة عشر من المسابقة المحلية

المباراة الأخيرة بينهما انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، حيث تقدم لسموحة الأثيوبى أوميد أوكيرى ، وتمكن من ادراك التعادل لسيد البلد رزاق سيسيه .

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