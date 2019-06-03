شكرا لقرائتكم الترجي يطلب حضور اجتماع باريس.. و "كاف" يمنع الناديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث نادي الترجي التونسي مراسلة يطلب فيها حضور الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حال حضور ممثلين عن فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وأوضح الترجي أنه طلب من (كاف) حضور نفس الاجتماع بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولو الوداد بشأن حضورهم اجتماع الكاف المقرر يوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وذكر النادي، في بيان له على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت، أنه طلب بدوره رسميا السماح له بحضور هذا الاجتماع حال تمكين فريق الوداد المغربي من ذلك حتى تكون المعاملة بالمثل ويتمكن جميع الأطراف من نفس الحقوق.

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وكان أحمد أحمد رئيس (كاف) دعا لهذا الاجتماع الطارئ لمناقشة أحداث مباراة الإياب بالدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا بين الفريقين بتونس يوم الجمعة الماضي والجدل الذي أحاط بغياب تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ما تسبب في احتجاجات من الفريق المغربي بعد إلغاء هدف له في مرمى الترجي.

وتوقفت المباراة لنحو ساعة ونصف الساعة عندما كان الترجي متقدما في النتيجة 1 - صفر قبل أن يعلن الحكم الغامبي باكاري جاساما تتويج الفريق التونسي لرفض الوداد العودة إلى المباراة.

وأكدت مصادر بـ (كاف)، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الاجتماع سيخلو من ممثلي الناديين ولن يسمح لأي من الطرفين بحضور الاجتماع.