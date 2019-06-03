شكرا لقرائتكم المدربون يرحبون باستخدام تقنية الفيديو في دوري أمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحب المدربون المشاركون في نهائيات دوري أمم أوروبا لكرة القدم، التي تقام خلال الأسبوع الجاري، باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) خلال المباريات رغم أن مدرب المنتخب الهولندى، رونالد كومان، أعرب عن بعض التحفظات.

وقال المدرب الهولندي في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين: الفار عامل مساعد جيد لجعل كرة القدم أكثر عدالة، ويتم تصحيح معظم الأخطاء. وبالطبع هذا شيء جيد، ولكن يجب أن ندرك أن المناقشات سوف تظل قائمة، لأنه يمكنك تفسير الإجراءات بطرق مختلفة، أؤيد قيام "فار" بمعالجة الوقائع الكبيرة والواضحة فقط بدلا من الاستمرار بشكل لا نهائي من البحث عن الأخطاء المحتملة.

واستخدمت التقنية في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، ونهائي الدوري الأوروبي وكأس العالم لكرة القدم 2018 بجانب العديد من الدوريات المحلية.

وكان أيضا جاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي الذي يواجه هولندا يوم الخميس المقبل في مدينة غيماريش، سعيدا.

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وقال: لن تحصل على نظام لا يخطئ بنسبة مئة بالمئة ولكن القرارات الرئيسية والواضحة يتم تصحيحها. بالنسبة لي، هذا شيء إيجابي.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن فار يستخدم لـ"الأخطاء الرئيسية والواضحة" المتعلقة بالأهداف، ركلات الجزاء، البطاقات الحمراء، والخطأ في الهوية.

وقال فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي الذي يواجه سويسرا يوم الأربعاء في بورتو إن (فار) كان خطوة للأمام لكل الأشخاص الذين يحبون كرة القدم واللعب النظيف.

وكرر فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب السويسري مخاوف كومان القليلة، قائلا إنه بالرغم من الفوائد ولكن، من الضروري أن يكون رجلا هو من يتخذ القرار النهائي وليس آلة.

وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم الأحد المقبل.