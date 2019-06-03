شكرا لقرائتكم بيكنباور: أتمنى رؤية كلوب مع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد فرانز بيكنباور، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، بيورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي المتوج قبل يومين بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأعرب بيكنباور عن أمله في أن يتولى كلوب المدرب السابق لبوروسيا دورتموند، تدريب بايرن ميونخ يوما ما.

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وقال بيكنباور (73 عاما) في تصريحات لصحيفة "بيلد": لا أريد شيء أكثر له باستثناء قدومه لتدريب بايرن يوما ما، ستكون هذه مواءمة جيدة، بالنسبة لي وهو واحد من أفضل مدربي العالم، لقد جلب فلسلفة جديدة لكرة القدم إلى ألمانيا.

وشدد بيكنباور على أن كلوب استفاد من تجربته مع دورتموند خلال رحلة نجاحه مع ليفربول.

وألمح بيكنباور في مارس الماضي أيضا عن رغبته في قدوم كلوب إلى "أليانز أرينا"، وهو ما رد عليه كلوب بالقول أن الأمر بمثابة شرف له ، لكنه سعيد في ليفربول ويتمنى البقاء هناك لفترة أطول.