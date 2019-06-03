شكرا لقرائتكم لوف يختار قائمة ألمانيا من المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يختار يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا بنفسه قائمة الفريق للمباراتين المقبلتين من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، رغم وجوده حاليا في المستشفى.

وقال ماركوس سورغ مساعد لوف يوم الاثنين خلال المعسكر التدريبي للفريق في فينلو: المدرب له الكلمة الأخيرة، وبالتأكيد هذا الأمر ينطبق على المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يتولى سورغ قيادة المنتخب الألماني في مباراتيه أمام بيلاروسيا واستونيا يومي الثامن و11 من يونيو المقبل في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

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وأوضح اتحاد الكرة الألماني أن لوف يتلقى العلاج بعد حادث رياضي أدى للضغط على الشريان.

وأكد سورغ أن تواصل عبر الهاتف مع لوف وأنه يشعر بالثقة في قيادة المنتخب الألماني خلال المباراتين المقبلتين. وأشار :أعرف كل الإجراءات، كل الأشخاص، أشعر بالأمان.

وبات الحارس مانويل نوير جاهزا لقيادة الماكينات أمام بيلاروسيا، بحسب ما أكده مدرب حراس المرمى اندريس كوبكه.

وغاب نوير لفترة طويلة بسبب الإصابة في ربلة الساق (السمانة) قبل أن يعود لفريقه بايرن ميونخ خلال نهائي كأس ألمانيا أمام لايبزغ.