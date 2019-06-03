الآن لايف: مُشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القيروان بث مباشر يلا شوت yalla shoot الترجي يلعب بقوة

الآن لايف، نقدم لكم من خلال هذا المقال يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي التونسي وشبيبة القيروان مباشر والتي من المقرر أن تذاع على قناة الوطنية الثانية في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الإثنين الموافق 3 مايو على ملعب الأولمبي رادس بالنسبة لتوقيت مصر، والخامس بتوقيت السعودية، وذلك فقًا لمباراة الجولة الـ 23 حسب الدوري التونسي – الرابطة التونسة لكرة القدم، وهي قناة مفتوحة للجميع بشكل مجاني وليست مشفرة، حيث أنه من المقرر أن يكون أسامة بن إسحق حكمًا لمباراة الترجي وشبيبة بث مباشر كورة اون لاين بدون تقطيع وفقًا لتعيين الإدارة الوطنية للتحكيم، مباراة الترجي التونسي اليوم بث مباشر.

الترجي ضد شبيبة القيروان مباشر

يلا شوت مباراة الترجي وشبيبة بث مباشر kora star بث مباشر ماتش الترجي اليوم بث مباشر الترجي وشبيبة الإثنين 3 يونيو الدوري التونسي مباراة الترجي وشبيبة القيروان اونلاين كورة ستار مشاهدة مباراة الترجي اليوم بث مباشر وشبيبة القيروان يلا شوت yalla shoot رابط بث مباشر الترجي اليوم يوتيوب تويتر جودة عالية بدون تقطيع، الآن لايف: مُشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القيروان بث مباشر يلا شوت yalla shoot والترجي يسعى للتتويج.

بث مباشر الترجي وشبيبة يلا شوت

ويريد الترجي التوسني في تحقيق الانتصار ضد نظيره القيرواني لحسم لقب الدوري التونسي له، حيث يسعى الترجي للتويج للمرة الثالثة وذلك عن طريق الإحراز في شباك شبيبة القرواني أو حتى التعادل سواء الإيجابي أو السلبي، ويبلغ رصيد الترجي التونسي 53 نقطة في 22 مباراة ليتصدر المركز الأول، يليه النجم الساحلي بالمركز الثاني برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، وبذلك يتفوق الترجي على كل منافسيه، وبذلك تكون نتيجة المباراة محسومة كل الحسم لصالح في يلا شوت الجديد مباراة الترجي التونس اليوم.

Advertisements

إذا انقطع البث اضغط هنا لإعادة التشغل.

مشاهدة مباراة الترجي الآن، يريد هذا الفريق إسعاد جماهيره في تلك المباراة الهامة، تابعونا حيث تبدأ المباراة خلال دقائق معدودات، وها قد بدأت المباراة والنتيجة صفر لكلا الفريقين، ولكن المواجهة قوية جداً بين الفريقين، بين سبورت الترجي وشبيبة القيروان بث مباشر الآن.