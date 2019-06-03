يلا شوت ناو: كورة اون لاين | بث مباشر الترجي وشبيبة القيروان اليوم الإثنين بدون تقطع | كورة جول وبدء...

سوف نشاهد مع حضراتكم مباراة الترجي وشبيبة القيروان والتي يترقبها الكثير من الجماهير في الوطن العربي، حيث يسعى الترجي التونسي إلى تحقيق الفوز على نظيره القيروان، فكافة الحظوظ معه، حيث أنه يتصدر المركز الأول في قائمة الدوري التونسي برصيد 53 نقطة، كما أنه يكفيه التعادل لتحقيق الفوز والتتويج في دوري الرابطة التونسية لكرة القدم، على أن تبدأ مباراة الترجي اليوم بث مباشر يلا شوت كورة اون لاين كورة جول جول العرب يلا شوت حصري يلا شوت جوال يلا شوت الجدي

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يلا شوت بث مباشر الترجي وشبيبة القيروان

نوفر لكم رابط مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة بث مباشر اليوم الإثنين 3 مايو 2019 والتي تبدأ في تمام الرابة عصراً بتوقيت جمهروية مصر العربية، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وينقل اللقاء على قناة الوطنية 2 التونسية، وهذا اللقاء يشهد منافسة قوية بين فريقين يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتسجيل الأهداف في شباك الآخر.

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القيروان

بث مباشر الترجي وشبيبة القيروان، الجدير بالذكر أن هناك توجهات من جانب الكاف عادة مباراة إياب انهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي الجمعة الماضية، بعد حالة الجدل التي حدثت أثناء المباراة لعدم احتساب الحكم هدف الوداد في شباك الترجي، وتعطل تقنية إعادة الفيديو في الكاميرا، مما تشكل في حالة ذهول من الجميع، مما جعل الترجي يحصل على لقب دوري أبطال أفريقيا لتوقف المباراة أثناء الدقيقة الـ 60.

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