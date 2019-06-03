مصدر بالأهلي: تحقيقات النيابة أثبتت عدم صحة بلاغات رئيس الزمالك

مصراوي

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن تحقيقات النيابة، أثبتت عدم صحة البلاغات المقدمة من رئيس نادي الزمالك، ضد مجلس إدارة الأهلي، بشأن الجمعية العمومية الأخيرة.

وصرح المصدر الذي –رفض الكشف عن إسمه- لـ"مصراوي" قائلا "النيابة العامة قامت بالتحقيق في بلاغ رئيس الزمالك ضد مجلس الأهلي بشأن تزوير الجمعية العمومية الأخيرة، وطلبت من الجهات المختصة موافاتها بما لديها من معلومات في هذا الشأن والتي انتهت جميعها إلى عدم صحة ادعاء رئيس الزمالك الذي أورده في بلاغه".

وتابع "أثبتت التحقيقات أن جميع الإجراءات التي اتخذت لعقد عمومية...