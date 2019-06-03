شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كابوس يهدد الزمالك أمام حرس الحدود الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمواجهة حرس الحدود فى العاشرة مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين باستاد المكس بالإسكندرية.

ويخشى الزمالك تكرار ما حدث مع الفريق فى الموسم الماضى عندما قاد خالد جلال الزمالك فى الظهور الأول بميت عقبة.

وتعاقد مسئولو الزمالك مع خالد جلال لتولى المهمة الفنية خلفا لكريستيان جروس الذى انتهى تعاقده مع الفريق لتكون الولاية الثانية له مع الأبيض.

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وفى أول ظهور لخالد جلال مع الزمالك فى الولاية الأولى التقى الفريق مع المقاولون العرب يوم 18 أبريل من العام الماضى، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى.

وحال تكرار هذه النتيجة أمام حرس الحدود اليوم سيكون الزمالك فى موقف حرج وتضعف منافسته على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد فى الترتيب برصيد 67 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات، وبفارق 7 نقاط عن الأهلى المتصدر صاحب الـ 74 نقطة ، والذى يتبقى له مبارتان فقط.